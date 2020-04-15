Москва, 15 апреля, 2020, 19:09 — ИА Регнум. Лица, совершающие прогулки с детьми, будут рассматриваться как нарушители режима самоизоляции. Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков в интервью РИА Новости.

Детские коляски

«С детьми гулять нельзя, и без детей тоже нельзя. Есть определённые варианты, когда разрешено выходить на улицу. Других вариантов нет», — сказал Данчиков.

Он призвал жителей столицы «продержаться» в целях снижения высокого эпидемиологического порога в городе.