Москва, 15 апреля, 2020, 18:11 — ИА Регнум. Контроль за наличием пропусков у жителей Москвы, передвигающихся по городу на транспорте, будет усиливаться ежедневно. Об этом в ходе встречи в режиме видеоконференции с врачами — членами Клинического комитета по коронавирусу заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днем усиливаться», — сказал Собянин.

По его словам, московские власти «в значительной степени» наращивают режим самоизоляции среди жителей города.

Также Собянин назвал данную ситуацию «тяжёлым испытанием» для города, жителей и экономики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 15 апреля, в первый день функционирования пропускного режима в Москве, на въезде в столицу образовались пробки в связи с проверкой наличия пропусков. Также очевидцы зафиксировали большие очереди, выстроившиеся на вход на ряде станций метрополитена.