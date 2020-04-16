Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 16 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 16 апреля: началась Берлинская наступательная операция.

16 апреля 1945 года началась Берлинская стратегическая наступательная операция Красной армии. В 5 часов утра, еще до наступления рассвета, началась артиллерийская подготовка — наиболее плотный огонь вёлся по оставленной немцами первой позиции.

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