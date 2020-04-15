Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 12:47 — ИА Регнум. Петербургское Законодательное собрание одобрило законопроект об освобождении от арендной платы городского имущества. Какие именно предприятия смогут воспользоваться льготой, определит правительство города, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочее окно в «Макдоналдсе» в центре Петербурга

Законопроект «Об освобождении от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых объектов» был внесен губернатором Александром Бегловым. В среду, 15 апреля, его поддержали в первом чтении. Ожидается, что сегодня же будет объявлено внеочередное заседание городского парламента, чтобы документ сразу приняли в целом.

Несмотря на многочисленные замечания и пожелания оппозиционных депутатов, на поправки снова дали только одну минуту.

Согласно документу, обозначение периода, на который предприятия освободят от аренды, отдали на откуп чиновникам. Скорее всего, от аренды могут освободить с 1 апреля до 30 июня 2020 года, так как это «корреспондируется с предоставлением мер поддержки на федеральном уровне».

Под льготы подпадут те предприятия малого и среднего бизнеса, которые заключили договоры аренды на землю, нежилой фонд или павильон до 13 марта 2020 года — то есть до момента введения режима повышенной готовности.

Кого именно будут освобождать, тоже неизвестно, это определит Смольный. Предполагается, что к ним могут отнести предприятия в сфере культуры, спорта, туризма, общепита, образования, транспорта, а также гостиничный бизнес.

Глава комитета имущественных отношений Валерий Калугин уточнил, что помощь будет оказана только компаниям, перечисленным в реестре малого и среднего бизнеса.

Приняв такой закон, Смольный поможет бизнесменам в перечисленных отраслях совокупно сэкономить только 200−300 млн рублей.