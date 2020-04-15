Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Пятой жертвой коронавирусной инфекции в Петербурге стал 63-летний мужчина, который умер в Клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина.

Елена Молчанова ИА REGNUM Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина

«Смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией», — сообщили 15 апреля в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, официально подтвердила еще один смертельный случай от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, который произошел еще 7 апреля.

Причиной смерти пятого петербургского пациента, у которого, кроме хронических заболеваний, была диагностирована новая коронавирусная инфекция, стала дыхательная недостаточность, обусловленная вирусной пневмонией.

Мужчина еще прижизненно получил положительный результат исследования на COVID-19, помимо этого, у него были хронические заболевания.