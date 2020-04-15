Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Балтийский завод в Петербурге получил иск от дочерней структуры Кировского завода — ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» — на сумму почти 1 млрд 80 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные из картотеки арбитражных дел.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Исковое заявление было подано накануне, 13 апреля.

При этом ранее уже сам Балтийский завод подавал иск к «Киров-Энергомашу», правда, на более скромную сумму — примерно в 200 млн рублей. Ответчиками значатся также Петербургский тракторный завод и Кировский завод. На первом заседании 13 апреля к делу были привлечены третьи лица — Объединенная судостроительная корпорация и ФГУП Атомного флота. Следующее заседание состоится 16 июля.

Эти требования Балтийского завода связаны с просрочкой поставки паровых турбин для ледокола «Урал». Как сообщал «Коммерсант», «Киров-Энергомаш» с иском не согласен и собирался оспаривать его в суде, кроме того, ответчик утверждает, что от заказчика не было вовремя получено финансирование и составные части турбин.

Добавим, атомные ледоколы проекта 22 220 «Сибирь» и «Урал» заказаны Балтийскому заводу госкорпорацией «Росатом». Они способны работать в арктических условиях и преодолевать лёд толщиной до трёх метров.