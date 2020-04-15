Москва, 15 апреля, 2020, 09:18 — ИА Регнум. В Москве 15 апреля затруднено движение на въездах в город. Об этом корреспондентуИА REGNUM сообщают очевидцы, оказавшиеся «в очереди» из автомобилей.

Яндекс.Пробки

С 15 апреля на въездах в столицу сотрудники полиции проверяют у водителей наличие цифровых спецпропусков, дающих право на передвижение.

По данным на 9:10, онлайн-сервис «Яндекс.Пробки» обозначил бордовым цветом каждый из въездов в столицу. Наиболее сложная ситуация на востоке со стороны Балашихи и юге со стороны Подольска. На некоторых участках очередь автомобилей на проверку превышает 5 километров.

В целом дорожная ситуация оценивается в три балла.