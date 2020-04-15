Санкт-Петербург, 15 апреля, 2020, 08:34 — ИА Регнум. В петербургском международном аэропорту «Пулково» около 10:30 мск 15 апреля ожидается прибытие самолета «Аэрофлота» из Нью-Йорка, на котором находятся 278 граждан России, возвращающихся на родину из США.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в аэропорту «Пулково»

Самолет совершит посадку в «Пулково», высадит 59 пассажиров, после чего с остальными 219 пассажирами направится в Москву, в аэропорт «Шереметьево».

По данным онлайн-табло, прибытие рейса SU103 ожидается в Петербурге в 10:25 мск.

Рейс Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03:27 мск.

По прибытии в Петербург пассажиров осмотрят медики, у всех возьмут анализы на коронавирус. Тех, у кого есть признаки ОРВИ, госпитализируют в больницу. Остальным выдадут предписание об обязательном карантине на 14 дней и развезут по домам в Петербурге и Ленобласти. У кого не окажется возможности проводить карантин дома, тех отправят в обсерватор.

Напомним, общее число случаев коронавирусной инфекции в Петербурге почти достигло 800 случаев. Еще 190 человек заразились в Ленобласти.