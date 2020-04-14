Деревня Новосергиевка, Ленинградская область, 14 апреля, 2020, 20:38 — ИА Регнум. Массовое заражение мигрантов новой коронавирусной инфекцией в хостеле в деревне Новосергиевка Ленинградской области привело к возбуждению уголовного дела. Об этом 14 апреля сообщает следственное управление СКР по Ленинградской области.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области. Возведение палаточного госпиталя в деревне Новосергиевка в Ленобласти.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий».

Напомним, по данным на 14 апреля, в хостеле выявлено 35 зараженных коронавирусом. Всего под карантин помещено более 500 человек. Рядом с хостелом в эти часы разворачивают палаточный госпиталь на 88 коек.

10 апреля сотрудники Роспотребнадзора провели в Новосергиевке проверку по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в хостеле для трудовых мигрантов. По результатам проверки нескольким лицам выдали предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции.

Юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, выдали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционного заболевания.

«Сотрудниками юридического лица надлежащие меры, направленные на соблюдение санитарных правил и недопущение заражения коронавирусным заболеванием, не предприняты, что повлекло выявление иных случаев заражения коронавирусной инфекцией у жителей указанного дома», — пояснили в ведомстве.

В итоге отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ.