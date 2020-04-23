Москва, 23 апреля, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» стартует 23 апреля на платформе PREMIER.

Цитата из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Все чаще и чаще кинематографисты наших дней обращаются к 90-м — ко времени, с которого начинается современная Россия и которое с юных лет формировало тех, кто сегодня принадлежит к самому зрелому и активному поколению — примерно от тридцати пяти до сорока пяти.

Конечно же, труднее всех в 90-е пришлось подросткам — впереди непонятные, но головокружительные перспективы, в карманах пусто, а соблазнов вокруг полно. Вроде бы совсем недавно был октябренком, потом пионером, а теперь все это не нужно. А что нужно-то?..

Цитата из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Переломный и трагический для страны 1993 год. Саньке Рябинину, главному герою сериала Антона Щукина «Мир! Дружба! Жвачка!» всего — или уже? — 14. У него обычные подростковые проблемы — школа, музыкалка, которую он забросил из страха перед гопниками, девчонки, уже вызывающие жгучий интерес, но к которым непонятно, как подступиться. И слишком разные и такие непростые взрослые, с которых вроде бы надо «делать жизнь», но вот только с кого и какую? То ли понемногу становиться таким, как бедные, но честные и немного скучноватые родители, то ли войти в опасный мир вернувшегося из Афгана дяди Алика. А тут еще и знакомство с девочкой Женей, с которого, собственно и началась цепочка драматических и катастрофических событий, а прежняя спокойная жизнь закончилась навсегда — для самого Саньки, его семьи и друзей, как и для всей страны. Неожиданно герою приходится брать на себя ответственность за очень многое, так как старшие тоже растеряны и мало чем могут помочь. Но, возможно, это и есть взросление?

Цитата из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В мире, окружающем героев и в их собственной жизни, все искажено и перепутано — первые поцелуи и первые драки, стрельба и клятвы в вечной дружбе, безжалостные разборки и полудетская привязанность к дворовой собаке. Перипетии сценария не выдуманы, а навеяны самой жизнью и творчески переосмыслены — ведь создатели сериала сами были подростками в 90-е и каждый поделился своим опытом. Идея сериала родилась у них еще 10 лет назад, но история «созрела» и воплотилась только сейчас в семью Рябининых-Волковых.

Я ненавижу девяностые, я не испытываю романтической ностальгии по этому времени, — говорит продюсер Антон Щукин. — Девяностые оставили шрам на всю страну, в этом отпечатке наша любовь к силе, желание урвать кусок, готовность оправдать свои нечестные поступки. И все равно я остаюсь оптимистом, ведь Рябинины-Волковы смогли пройти испытания девяностыми, значит, и мы сможем остаться людьми в самые сложные времена. Если мы научимся искать величие нашей нации не только в победах, а ещё в поражениях, тогда мы точно обретём будущее».

Цитата из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Авторы сценария и креативные продюсеры Петр Внуков и Александр Белов отмечают, что несмотря на тяжелые моменты., в жизни героев есть и нечто светлое — это предчувствие новизны, ощущение романтики и свободы, которая могла быть обращена и во зло, и во благо. Создатели сериала надеются, что он сможет наладить взаимопонимание между детьми и родителями, ведь поблемы, которые волнуют подростков, вечны.

Роли в сериале исполняли Юрий Борисов, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Егор Губарев, ВалентинаЛяпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Ангелина Стречина, Сергей Степин, Никита Павленко, Аскар Нигамедзянов и др.