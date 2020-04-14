Санкт-Петербург, 14 апреля, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Петербуржцы стали чаще пользоваться общественным транспортом на третьей неделе самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 апреля в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Общественный транспорт в Петербурге

Так, по сравнению с понедельником, 6 апреля, в понедельник, 13 апреля, — пассажиропоток в автобусах, троллейбусах и трамваях увеличился примерно на 15%.

Возрос пассажиропоток и в метро: подземка накануне перевезла на 10% больше людей, чем в понедельник, 6 апреля.

К аналогичному периоду прошлого года всё равно наблюдается уменьшение пассажиропотока на 79% в метро и на 85% — в наземном транспорте, добавили в ведомстве.

Заметим, в Москве пассажиропоток продолжает снижаться относительно прошлой недели с введением пропускной системы.

Кроме того, в Петербурге продолжает оставаться весьма низким индекс самоизоляции: если первую «нерабочую неделю» с 28 марта по 5 апреля горожане дисциплинированно пересидели дома, то сейчас сервис «Яндекса» показывают, что на улицах Петербурга много людей — индекс составляет 2,6 баллов, что на полбалла ниже, чем в Москве.