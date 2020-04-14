Санкт-Петербург, 14 апреля, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Пассажирскую навигацию в Петербурге в 2020 году откроют только после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сообщили 14 апреля в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Катер

Водные пути Петербурга открыты еще с 9 апреля, но пока только для судов специального назначения, а также занимающихся ремонтом госимущества. Все остальные суда, включая экскурсионные, не смогут передвигаться раньше 30 апреля.

Такое решение было принято на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при Координационном совете по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Коммерческие пассажирские перевозки Неве, Малой Неве, Большой, Средней и Малой Невкам, а также в акватории морских портов города пока осуществляться не будут.

Аналогичное решение принято в отношении рек и каналов Петербурга — Мойки, Фонтанки, Грибоедова и других.