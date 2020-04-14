Санкт-Петербург, 14 апреля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. На рассмотрение мировых и районных судов Санкт-Петербурга поступило 325 материалов по делам об административных правонарушениях в рамках введенных в регионе мер по противодействию коронавирусной инфекции. Об этом 14 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

В мировые суды направлено 193 дела, возбужденных по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)». Из них 42 материала были возвращены по разным причинам, а 85 дел рассмотрены.

Кроме того, районными судами Санкт-Петербурга зарегистрировано 132 материала по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Из них 19 дел — в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день судьями рассмотрено 30 материалов.

«По ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» материалов не поступало», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге органы СКР проводят доследственную проверку по факту незаконной работы фитнес-центра. В последние дни в городе закрыли фитнес-клуб, караоке-бар, цветочный магазин, пышечную, магазин экипировки и другие заведения, которым запрещено работать в условиях угрозы коронавируса.

Напомним, 8 апреля депутаты Заксобрания приняли, а губернатор Александр Беглов подписал закон о штрафах в 4 тыс. рублей для граждан за нарушения правил поведения в условиях коронавирусной эпидемии.