Санкт-Петербург, 14 апреля, 2020, 11:14 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ постановил пересмотреть дело петербургского порта «Морской фасад», но разъяснил, что умышленность в действиях юридического лица возможна, если зафиксирован умысел ответственных должностных лиц. Постановление провозгласил председатель суда Валерий Зорькин 14 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд Рф

Напомним, «Морской фасад» был оштрафован на 200 тыс. рублей за умышленное неисполнение требований транспортной безопасности по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Причем об умысле нарушителя якобы свидетельствовало то, что юрлицо не могло «не осознавать характер своего бездействия», так как ранее оно уже привлекалось к подобной административной ответственности.

Однако «Морской фасад» решил оспорить конституционность некоторых частей статьи 29.10 КоАП РФ, статью 12.2 ФЗ «О транспортной безопасности», а также пункты Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе тех, что касаются антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы носят неопределенный характер. В частности, установленные статьей 11.15.1 формы вины не могут быть применены к юрлицу, поскольку рассчитаны исключительно на физических лиц. Соответственно, это не позволяет с соблюдением закона решить вопрос о вине юрлица в совершении административного правонарушения.

Конституционный суд отметил, что законодатель вправе дифференцировать ответственность за конкретное деяние с учетом вины, если исключит при этом неопределенность регулирования. В вопросе транспортной безопасности есть именно такая дифференциация административной ответственности — форма вины используется в качестве обязательного признака состава правонарушения.

КС указал, что вина юрлица не тождественна вине физического лица, но все же является следствием виновности его должностных лиц, действующих от его имени и допустивших правонарушение. В связи с этим указание на форму вины применительно к юрлицам совместимо с их качественными характеристиками как субъектов права.

«Широкий подход к определению виновности юрлица позволяет законодателю определять субъективную сторону административных правонарушений через категории умысла и неосторожности», — полагает Конституционный суд.

Суд постановил, что привлечь юрлицо к административной ответственности за умышленное неисполнение требований можно лишь тогда, когда установлен умышленный характер действий или бездействия ответственных должностных лиц.

«Это устанавливает суд, учитывая все обстоятельства дела и отражая выводы в постановлении по делу об административном правонарушении. В иных случаях, когда умышленный характер не усматривается, но юридическим лицом не были приняты все зависящие от него меры, административная ответственность может наступать только за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности, совершенное по неосторожности», — постановил КС.

С учетом этого, суд не счел положения части 2 статьи 2.1, части 1 статьи 2.2 и части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ противоречащими Основному закону.

Теперь дело петербургского пассажирского порта «Морской фасад» подлежит пересмотру.

При всём вышесказанном, по мнению суда, правовое регулирование административной ответственности юрлиц может быть и дальше усовершенствовано как с точки зрения общих положений КоАП РФ, так и применительно к сфере транспортной безопасности.

«Законодатель также вправе отказаться от использования в качестве критерия для выделения в самостоятельный состав административного правонарушения формы вины применительно к случаю, когда субъектом правонарушения признается юрлицо, в пользу иных критериев, отвечающих требованиям определенности и справедливости», — считает КС.