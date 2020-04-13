Милан, Италия, 13 апреля, 2020, 21:20 — ИА Регнум. 42% граждан Италии поддерживают выход страны из ЕС, передает Termometro Politico в понедельник, 13 апреля, со ссылкой на данные опроса Tecne.

Pava Флаги Италии и ЕС

В сравнении с аналогичным опросом 2018 года показатель вырос более чем в полтора раза (с 26%).

30% опрошенных считают, что выйти из ЕС Италия должна в любом случае, 12% готовы изменить свою позицию, если Евросоюз окажет стране «реальную помощь» в преодолении последствий пандемии и вызванных ею экономических ограничений.

Считают необходимым сохранение членства в ЕС 44% граждан. В 2018 году таковых было 65%.

При этом лишь 28% граждан полагают, что выходить из ЕС не нужно ни при каких обстоятельствах. 16% готовы изменить свою позицию, если сочтут, что реальная помощь от ЕС не поступила.

14% опрошенных затруднились с ответом — в 2018 году таковых было лишь 9%.

Как сообщалось ранее, министры финансов стран ЕС отклонили предложение Италии и ряда других стран о выпуске специальных евробондов для ликвидации экономических последствий пандемии и введенных ограничений. Вместе с тем министры договорились о выделении на борьбу с экономическими последствиями пандемии 540 млрд евро, в основном — кредитных средств, которые смогут получать правительства стран-членов. В итальянской оппозиции полагают, что использование такой помощи может запустить в стране «греческий сценарий».

По данным на 13апреля, в Италии умерли20 465человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на566. Днем ранее число умерших носителей вируса увеличилось на431. Выздоровели35 435человек, за день этот показатель увеличился на1224 (днём ранее — на1677). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на3153 (днём ранее — на4092). В настоящее время заражены103 616человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет159 516.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.