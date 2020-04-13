Москва, 13 апреля, 2020, 21:44 — ИА Регнум. Региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заручились реальной поддержкой со стороны премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который подписал специальное постановление № 473 от 09.04.2020, согласно которому должны быть распределены межбюджетные трансферты на поддержку операторов в период ограничительных мер, предпринятых властью в связи со вспышками заболеваний, вызванных коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Теперь федеральный центр предоставит соответствующую субсидию операторам через субъекты РФ. Данная мера поддержки рассчитана на три месяца и составит 20% от расчетной необходимой валовой выручки региональных операторов.

Такая «справедливая поддержка отрасли и повышение её финансовой устойчивости» обойдется бюджету в 8,977 млрд рублей.

Региональные операторы по обращению с ТКО появились в результате нашумевшей мусорной реформы, которая ведет свой отсчет с 1 января 2019 года. На начало 2020 года одной из основных проблем реформы стал невывоз мусора в ряде регионов. Среди причин халатного отношения региональных операторов и их подрядчиков к своим обязанностям главной является низкий уровень сбора платежей за вывоз мусора с населения в связи с хитроумным увеличением тарифов, во многих регионах в несколько раз, за счет начисления платежа не с человека, как было ранее, а с квадратного метра, и незаконного навязывания этого платежа без договора в качестве оферты.