Москва, 13 апреля, 2020, 18:54 — ИА Регнум. Жители Москвы, как и жители других городов России, активно защищают памятники от коронавируса медицинскими масками. Об этом сегодня, 13 апреля. сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Корбюзье на Мясницкой в маске соблюдает социальную дистанцию

Так, памятник всемирно известному французскому архитектору Ле Корбюзье на Мясницкой улице столицы перед зданием Центросоюза, построенного по его проекту, защитили медицинской маской.

Стоит отметить, что такая практика лишний раз напоминает редким прохожим о том, что в условиях пандемии необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски.