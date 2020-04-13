Москва, 13 апреля, 2020, 18:42 — ИА Регнум. Около 4,5 тысяч студентов медицинских вузов и колледжей подключились к борьбе с коронавирусной инфекцией в городе Москве. Об этом 13 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Mil.ru В больнице

Собянин пояснил, что на сегодняшний день к системе борьбы с коронавирусом в Москве подключились около 4,5 тысяч студентов медицинских вузов и колледжей.

Глава города Москвы выразил благодарность всем студентам, включившимся в борьбу с COVID-19 в качестве дополнительных врачебных кадров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тенденции к снижению количества госпитализаций пациентов с тяжёлой формой заболевания COVID-19 в Москве.