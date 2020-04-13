Санкт-Петербург, 13 апреля, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ провозгласит постановление по делу о безопасности на транспорте — по жалобе петербургского пассажирского морского порта «Морской фасад». Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Дарья Драй ИА REGNUM Конституционный суд РФ

Провозглашение состоится 14 апреля и будет транслироваться онлайн — в зал заседаний не зовут слушателей в связи с распространением коронавируса.

«Морской фасад» был оштрафован на 200 тыс. рублей за умышленное неисполнение требований по обеспечению безопасности на транспорте, однако в ходе рассмотрения дела в КС встал вопрос о том, кто же именно отвечает за безопасность на транспорте и можно ли определить наличие умысла в поведении юридического лица.

В марте 2018 года в порт пришли с внеплановой проверкой и обнаружили нарушения: отсутствовали технические средства обеспечения безопасности, досмотр велся не аттестованными лицами, была нарушена работа охранных телесистем и пропускного режима. Порт получил протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ и штраф в 200 тыс. рублей, причем об умысле нарушителя якобы свидетельствовало то, что юрлицо обязано было исполнять закон и не могло «не осознавать характер своего бездействия», тем более что ранее оно уже привлекалось к административной ответственности за несоблюдение соответствующих требований.

Однако «Морской фасад» решил оспорить конституционность некоторых частей статьи 29.10 КоАП РФ, статью 12.2 ФЗ «О транспортной безопасности», а также пункты Требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе тех, что касаются антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы носят неопределенный характер. В частности, установленные статьей 11.15.1 формы вины не могут быть применены к юрлицу, поскольку рассчитаны исключительно на физических лиц. Соответственно, это не позволяет с соблюдением закона решить вопрос о вине юрлица в совершении административного правонарушения.

Кроме того, по мнению «Морского фасада», пункт 5 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ предоставляет возможность суду не ссылаться в своем решении на норму закона в обоснование правомерности доказательств по делу и тем самым ущемляет конституционные права того, кого привлекают к административной ответственности.