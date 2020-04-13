Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2020, 15:33 — ИА Регнум. Часть жителей Ростовской области пренебрегает режимом самоизоляции в условиях распространения коронавируса. При этом глава донского минздрава Татьяна Быковская подчеркнула, что развитие ситуации в регионе зависит исключительно от социальной ответственности каждого человека.

61.мвд.рф Полиция и Росгвардия проводят разъяснительные беседы с населением. Ростов-на-Дону

«Население нас не слышит. Я видела много людей, гуляющих в парках. Не думайте, что это пройдёт мимо нас. Желание выйти на природу, а не самоизолироваться может привести к тому, что в регионе не будет хватать коек [для инфицированных]. Сегодня всё зависит только от самосознательности людей», — сказала Быковская.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 31 марта действует режим всеобщей изоляции. Жителям региона разрешено выходить в ближайшие магазины и аптеки, выгуливать питомцев и помогать пожилым родственникам. Покидать жилые помещения запрещено, за исключением экстренных случаев.