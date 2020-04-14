«Сверка часов»: Путин проводит совещание по коронавирусу — трансляция
Президент России Владимир Путин 13 апреля проведёт совещание по ситуации с коронавирусом в России. Совещание будет проходить по видеосвязи, в нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, совещание состоится во второй половине дня. Он отметил, что состоится обмен мнениями и пройдет «сверка часов».
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Высшему руководству России известно о росте преступности в стране, это требует повышенного внимания. Однако совсем сгущать краски не нужно, заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что рост преступности фиксируют в первую очередь правоохранители, которые работают с повышенной нагрузкой. Вместе с тем Песков предостерёг от выстраивания «авральных графиков», исходя из отдельных случаев в ряде городов.
Предположения о том, что на фоне распространения коронавируса в России повторятся «90-е годы», являются «истеричными проявлениями». Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин: чтобы и дальше действовать на упреждение, нам нужен хороший, профессиональный прогноз, в том числе на период ближайших трёх-десяти дней. Нужно учитывать все сценарии развития, даже самые сложные, чтобы оперативно корректировать стратегию.
Эпидемия коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
«Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону», — заявил Путин.
«Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит все наши действия — имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, — должны быть выстроены оптимальным образом», — подчеркнул он.
Подробности в материале: «Ситуация меняется не в лучшую сторону» — Путин об эпидемии коронавируса
Президент РФ Владимир Путин: в Москве и ряде других регионов сотрудники скорой, больниц работают в режиме крайней напряжённости. Прошу доложить, как формируются медицинские бригады. Естественно, что специалисты должны получать все доплаты за особые условия работы и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Президент РФ Владимир Путин: предлагаю подумать над централизованной закупкой средств защиты, чтобы за счёт резерва помогать регионам и медицинским организациям.
Президент РФ Владимир Путин: наши коллеги из Минобороны помогают за границей, у них накоплен опыт, нужно его использовать и понимать, что, если требуется, все возможности Минобороны должны быть задействованы и здесь.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: сегодня в РФ зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: 72,3% увеличения заражённых приходятся на Москву и Московскую область. Москва раньше всех вступила в борьбу с этой бедой. На все остальные регионы приходится 27,7%.
Помимо среднесрочных и долгосрочных прогнозов правительство России должно предоставлять прогноз по эпидемиологической ситуации в России на перспективу от трёх до десяти дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
«Прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — заявил Путин.
Подробности в материале: Путин потребовал от правительства краткосрочный прогноз по эпидемии
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: количество умерших составило 148 человек.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: мы очень чётко следим за тем, как развивается ситуация в мире. Поскольку мир вступил в борьбу раньше РФ и число заражённых нарастало раньше, то мы могли видеть и корректировать свои меры. Нарастание заболеваемости в РФ началось с 16 марта 2020 года, и уже на сегодня прошло два инкубационных периода, а в других странах с этого момента фиксируют либо рост заболевания, либо рост на плато. Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели как период, когда произойдёт нарастание.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: на 3−4 недели отстают от Москвы и области другие регионы. Важно подготовить койки, с одной стороны, а с другой — предпринять жёсткие усилия, чтобы вирус не распространялся. Есть первый путь — это самоизоляция. Увы, не во всех регионах граждане соблюдают самоизоляцию. Но в самоизоляции — залог успеха и возможность для системы здравоохранения справиться.
Правительство России должно создать условия для того, чтобы эффективно ответить на самые экстраординарные вызовы в связи с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные — с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. В первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется», — заявил Путин.
«Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — подчеркнул он.
Путин отметил необходимость чёткого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, слаженности работы учреждений министерства здравоохранения, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник.
«Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть», — указал он.
Подробности в материале: Здравоохранение РФ должно быть готово к экстраординарным сценариям — Путин
Хороший, профессиональный прогноз, в том числе на ближайшие дни, позволит российским специалистам действовать на упреждение в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
Подробности в материале: Путин: нужен качественный прогноз по коронавирусу на ближайшие дни
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: в РФ на сегодня зарегистрировано 10 тест-систем. Сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование. В России проведено 1 млн 360 тысяч исследований, в этом показатели мы — одни из мировых лидеров.
России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что для дальнейших действий на упреждение ситуации необходим хороший прогноз специалистов.
Об этом: Путин призвал действовать на упреждение в борьбе с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: мы корректируем работу коечного фонда по принятию больных. Лёгкие больные в основном проходят лечение дома. На койках лечатся люди с заболеваниями средней, тяжёлой и крайне тяжёлой степени. Сегодня Москва разворачивает первичное звено, чтобы правильно провести диагностику.
Система здравоохранения в России должна работать как единый механизм. Об этом 13 апреля заявил президент РФВладимир Путинво время совещания о мерах по борьбе с коронавирусом.
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Врачи, медицинские специалисты должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, а также должны быть обеспеченными всеми средствами индивидуальной защиты. Однако предоставить такое обеспечение в достаточной мере пока не удаётся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.«Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить», — заявил Путин.
«В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкок и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Чтобы за счёт такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», — предложил он.
Об этом: Путин предложил создать федеральный резерв для медицинских работников
Российские врачи, которые борются с распространением коронавируса нового типа, должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
Он предложил рассмотреть вариант централизованной закупки средств защиты, чтобы за счёт резерва помощь получили регионы и медицинские организации.
Об этом: Путин потребовал обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты
Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом станут во многом определяющими, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Об этом: Ближайшие недели станут определяющими в ситуации с коронавирусом — Путин
Министерство обороны России имеет огромные ресурсы, которые будут привлечены в случае необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.
Все возможности — в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, — могут и должны быть задействованы и здесь», — заявил Путин.
«Министерство обороны работает достаточно эффективно. Это только малая толика того, что у министерства обороны есть, что задействовано за рубежом. Основные резервы находятся пока в резерве — поэтому будет иметь это в виду. И также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе», — подчеркнул он.
Читайте также: Путин: Минобороны имеет большой резерв для противоэпидемических мероприятий
Нарастание заболеваемости в РФ началось с 16 марта 2020 года, и уже на сегодня прошло два инкубационных периода. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что в других странах с этого момента фиксируют либо рост заболевания, либо рост на плато.
Читайте также: Голикова: больше всего выявленных случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье
В России ожидается нарастание вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, так как прошли уже два инкубационных периода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 13 апреля на совещании о мерах по борьбе с распространением коронавируса нового типа.
Читайте подробнее: Голикова: в России прошли два инкубационных периода COVID-19
Уже на текущей неделе в Москве и Московской области может быть зафиксировано большее число пациентов, у которых подтверждён коронавирус. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что рост числа выявленных заболевших может быть отмечен и на следующей неделе.
Об этом: Голикова ожидает нарастания числа выявленных заболевших COVID-19 в РФ
На сегодняшний день в России развёрнута почти половина от запланированного количества коек в медучреждениях для лечения больных с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развёртыванию 95 тысяч коек во всех регионах РФ», — уточнила Голикова, добавив, что 40 тысяч из них, по данным регионов страны, уже развёрнуто.
Читайте подробнее: Для больных COVID-19 в России подготовлено 40 тыс. коек — Голикова
Пик эпидемии на сегодня не пройден даже в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в России очень много проблем со здравоохранением, и «хвастаться особо нечем».
Президент РФ Владимир Путин заявил, что он будет квалифицировать как преступную халатность всё, что будет недоделано в условиях борьбы с распространением коронавируса.
Президент РФ Владимир Путин назвал «результатом разгильдяйства» положение в ряде регионов в условиях борьбы с коронавирусом.
На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Фото: kremlin.ru
«Лёгкие больные в основном проходят лечение дома. На койках лечатся люди с заболеваниями средней, тяжёлой и крайне тяжёлой степени», — пояснила Татьяна Голикова.
Напомним, 13 апреля президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в формате видеоконференции.
Между тем, как сообщили 14 апреля в Роспотребнадзоре, за последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 51 регионе.
«Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Защитные костюмы для медицинских работников начала выпускать Дубровская швейная фабрика в Брянской области. Предприятие уже получило сертификат соответствия на изготовление такого набора одежды, сообщил 13 апреля губернатор Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.
Подробности в материале: Под Брянском наладили выпуск медицинских защитных костюмов