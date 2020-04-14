Президент России Владимир Путин 13 апреля проведёт совещание по ситуации с коронавирусом в России. Совещание будет проходить по видеосвязи, в нем примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, совещание состоится во второй половине дня. Он отметил, что состоится обмен мнениями и пройдет «сверка часов». [[[picture1]]]

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:50 13.04.2020 Высшему руководству России известно о росте преступности в стране, это требует повышенного внимания. Однако совсем сгущать краски не нужно, заявил 13 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что рост преступности фиксируют в первую очередь правоохранители, которые работают с повышенной нагрузкой. Вместе с тем Песков предостерёг от выстраивания «авральных графиков», исходя из отдельных случаев в ряде городов.

14:51 13.04.2020 Предположения о том, что на фоне распространения коронавируса в России повторятся «90-е годы», являются «истеричными проявлениями». Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «У страха глаза велики, это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

15:34 13.04.2020 Президент РФ Владимир Путин: чтобы и дальше действовать на упреждение, нам нужен хороший, профессиональный прогноз, в том числе на период ближайших трёх-десяти дней. Нужно учитывать все сценарии развития, даже самые сложные, чтобы оперативно корректировать стратегию.

15:34 13.04.2020 Эпидемия коронавируса развивается по неблагоприятному сценарию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом. «Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону», — заявил Путин. «Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Именно тяжёлого. Уже отмечал, что ближайшие недели станут во многом определяющими, а значит все наши действия — имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, — должны быть выстроены оптимальным образом», — подчеркнул он. Подробности в материале: «Ситуация меняется не в лучшую сторону» — Путин об эпидемии коронавируса

15:35 13.04.2020 Президент РФ Владимир Путин: в Москве и ряде других регионов сотрудники скорой, больниц работают в режиме крайней напряжённости. Прошу доложить, как формируются медицинские бригады. Естественно, что специалисты должны получать все доплаты за особые условия работы и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

15:35 13.04.2020 Президент РФ Владимир Путин: предлагаю подумать над централизованной закупкой средств защиты, чтобы за счёт резерва помогать регионам и медицинским организациям.

15:36 13.04.2020 Президент РФ Владимир Путин: наши коллеги из Минобороны помогают за границей, у них накоплен опыт, нужно его использовать и понимать, что, если требуется, все возможности Минобороны должны быть задействованы и здесь.

15:37 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: сегодня в РФ зарегистрировано 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

15:38 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: 72,3% увеличения заражённых приходятся на Москву и Московскую область. Москва раньше всех вступила в борьбу с этой бедой. На все остальные регионы приходится 27,7%.

15:38 13.04.2020 Помимо среднесрочных и долгосрочных прогнозов правительство России должно предоставлять прогноз по эпидемиологической ситуации в России на перспективу от трёх до десяти дней. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом. «Прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно», — заявил Путин. Подробности в материале: Путин потребовал от правительства краткосрочный прогноз по эпидемии

15:38 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: количество умерших составило 148 человек.

15:41 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: мы очень чётко следим за тем, как развивается ситуация в мире. Поскольку мир вступил в борьбу раньше РФ и число заражённых нарастало раньше, то мы могли видеть и корректировать свои меры. Нарастание заболеваемости в РФ началось с 16 марта 2020 года, и уже на сегодня прошло два инкубационных периода, а в других странах с этого момента фиксируют либо рост заболевания, либо рост на плато. Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели как период, когда произойдёт нарастание.

15:43 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: на 3−4 недели отстают от Москвы и области другие регионы. Важно подготовить койки, с одной стороны, а с другой — предпринять жёсткие усилия, чтобы вирус не распространялся. Есть первый путь — это самоизоляция. Увы, не во всех регионах граждане соблюдают самоизоляцию. Но в самоизоляции — залог успеха и возможность для системы здравоохранения справиться.

15:43 13.04.2020 Правительство России должно создать условия для того, чтобы эффективно ответить на самые экстраординарные вызовы в связи с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом. «Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные — с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий. В первую очередь по оказанию медицинской помощи гражданам, разумеется», — заявил Путин. «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм», — подчеркнул он. Путин отметил необходимость чёткого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, слаженности работы учреждений министерства здравоохранения, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. «Необходимые полномочия для координации всей этой работы у правительства есть», — указал он. Подробности в материале: Здравоохранение РФ должно быть готово к экстраординарным сценариям — Путин

15:44 13.04.2020 Хороший, профессиональный прогноз, в том числе на ближайшие дни, позволит российским специалистам действовать на упреждение в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом. Подробности в материале: Путин: нужен качественный прогноз по коронавирусу на ближайшие дни

15:44 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: в РФ на сегодня зарегистрировано 10 тест-систем. Сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование. В России проведено 1 млн 360 тысяч исследований, в этом показатели мы — одни из мировых лидеров.

15:45 13.04.2020 России пока удаётся действовать на упреждение в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что для дальнейших действий на упреждение ситуации необходим хороший прогноз специалистов. Об этом: Путин призвал действовать на упреждение в борьбе с COVID-19

15:46 13.04.2020 Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: мы корректируем работу коечного фонда по принятию больных. Лёгкие больные в основном проходят лечение дома. На койках лечатся люди с заболеваниями средней, тяжёлой и крайне тяжёлой степени. Сегодня Москва разворачивает первичное звено, чтобы правильно провести диагностику.

15:48 13.04.2020 Система здравоохранения в России должна работать как единый механизм. Об этом 13 апреля заявил президент РФВладимир Путинво время совещания о мерах по борьбе с коронавирусом. Читайте также: Путин: система здравоохранения должна работать как единый механизм

15:49 13.04.2020 Врачи, медицинские специалисты должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, а также должны быть обеспеченными всеми средствами индивидуальной защиты. Однако предоставить такое обеспечение в достаточной мере пока не удаётся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом.«Я знаю, что не всегда этого достаточно. Здесь, конечно, нужны дополнительные меры для того, чтобы все эти дефициты устранить», — заявил Путин. «В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкок и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции. Чтобы за счёт такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам и медицинским организациям», — предложил он. Об этом: Путин предложил создать федеральный резерв для медицинских работников

15:50 13.04.2020 Российские врачи, которые борются с распространением коронавируса нового типа, должны быть обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом. Он предложил рассмотреть вариант централизованной закупки средств защиты, чтобы за счёт резерва помощь получили регионы и медицинские организации. Об этом: Путин потребовал обеспечить врачей средствами индивидуальной защиты

15:54 13.04.2020 Ближайшие недели в ситуации с коронавирусом станут во многом определяющими, заявил 13 апреля президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Об этом: Ближайшие недели станут определяющими в ситуации с коронавирусом — Путин

15:54 13.04.2020 Министерство обороны России имеет огромные ресурсы, которые будут привлечены в случае необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании о мерах по борьбе с коронавирусом. Все возможности — в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, — могут и должны быть задействованы и здесь», — заявил Путин. «Министерство обороны работает достаточно эффективно. Это только малая толика того, что у министерства обороны есть, что задействовано за рубежом. Основные резервы находятся пока в резерве — поэтому будет иметь это в виду. И также будем иметь в виду и то обстоятельство, что на выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе», — подчеркнул он. Читайте также: Путин: Минобороны имеет большой резерв для противоэпидемических мероприятий

15:57 13.04.2020 Нарастание заболеваемости в РФ началось с 16 марта 2020 года, и уже на сегодня прошло два инкубационных периода. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она напомнила, что в других странах с этого момента фиксируют либо рост заболевания, либо рост на плато. Читайте также: Голикова: больше всего выявленных случаев COVID-19 в Москве и Подмосковье

16:02 13.04.2020 В России ожидается нарастание вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, так как прошли уже два инкубационных периода. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова 13 апреля на совещании о мерах по борьбе с распространением коронавируса нового типа. Читайте подробнее: Голикова: в России прошли два инкубационных периода COVID-19

16:08 13.04.2020 Уже на текущей неделе в Москве и Московской области может быть зафиксировано большее число пациентов, у которых подтверждён коронавирус. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании о мерах по борьбе с пандемией, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она добавила, что рост числа выявленных заболевших может быть отмечен и на следующей неделе. Об этом: Голикова ожидает нарастания числа выявленных заболевших COVID-19 в РФ

16:17 13.04.2020 На сегодняшний день в России развёрнута почти половина от запланированного количества коек в медучреждениях для лечения больных с коронавирусом. Об этом сегодня, 13 апреля, на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Всего на данный момент мы разворачиваем и планируем к развёртыванию 95 тысяч коек во всех регионах РФ», — уточнила Голикова, добавив, что 40 тысяч из них, по данным регионов страны, уже развёрнуто. Читайте подробнее: Для больных COVID-19 в России подготовлено 40 тыс. коек — Голикова

16:18 13.04.2020 Пик эпидемии на сегодня не пройден даже в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в России очень много проблем со здравоохранением, и «хвастаться особо нечем».

16:20 13.04.2020 Президент РФ Владимир Путин заявил, что он будет квалифицировать как преступную халатность всё, что будет недоделано в условиях борьбы с распространением коронавируса.

16:20 13.04.2020 Президент РФ Владимир Путин назвал «результатом разгильдяйства» положение в ряде регионов в условиях борьбы с коронавирусом.

16:23 13.04.2020 На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Фото: kremlin.ru

07:22 «Лёгкие больные в основном проходят лечение дома. На койках лечатся люди с заболеваниями средней, тяжёлой и крайне тяжёлой степени», — пояснила Татьяна Голикова.

09:07 Напомним, 13 апреля президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в формате видеоконференции.

10:41 Владимир Путин на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. kremlin.ru

12:41 Между тем, как сообщили 14 апреля в Роспотребнадзоре, за последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 51 регионе. «Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

14:06 На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России. kremlin.ru