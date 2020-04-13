Москва, 13 апреля, 2020, 14:08 — ИА Регнум. В условиях мировой эпидемии коронавируса российские медики наконец-то почувствовали заслуженное уважение. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил член-корреспондент РАН, генеральный директор Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Олег Карпов. Комментируя меры поддержки, оказанные медицинским работникам, стоящим на передовой борьбы сSARS-CoV2, он также отметил:

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«В силу той беды, которая сейчас пришла практически во все страны и с которой мы вместе боремся, в силу этого обстоятельства мы, наверное, вернули то уважение к медикам, которое они заслуживали всегда. Потому что это ответственная, серьёзная профессия, это всегда готовность к самопожертвованию, к полной отдаче и к работе практически 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Подобное происходит и у нас сейчас: мы открыли госпиталь в одном из самых больших корпусов нашего Пироговского центра. Естественно, это историческая работа, это очень тяжело. Мы тренировались, готовились как могли. Мы поддерживаем наших коллег — тех, кто там, на передовой, оставаясь в чистой зоне, обеспечивая, максимально давая возможность отдохнуть. И питание, и проживание организовали. И даже дополнительное медицинское страхование.

Меры по дополнительному финансированию, которые сегодня организует государство, те обращения, с которыми выступает президент России Владимир Путин и московские власти, в них чувствуется уважение и почитание тех, кто находится на передовой. Нами это оценивается адекватно. Наверное, слова в первую очередь являются самым важным. Потому что когда из уст первых лиц звучит такое, для нас это очень много значит, это нас ещё больше сплачивает, мобилизует, целеполагает.

В принципе, лечить качественно и хорошо мы умеем, а работать в таких новых условиях, когда вся сложность в том, что вирус неизвестен, в нём много каких-то нюансов, которые до конца пока ещё не понятны, — это отдельный вопрос. И безопасность всех, кто находится в работе с пациентами, — это очень-очень важный аспект. Поэтому спасибо нашему руководству — такое человеческое, искреннее, за то, что наш труд наконец-то вновь оценивается, вновь признаётся. И меры поддержки, которые мы получаем, они очень адекватные».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 апреля, в 82 регионах России зарегистрировано 18 328 случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписано по выздоровлению 1470 человек.

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