* запрещённая в России организация

Кабул, 12 апреля, 2020, 17:22 — ИА Регнум. Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободят из плена 20 чиновников правительства Афганистана, соответствующее заявление было сделано 12 апреля представителем террористов в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия Афганцы

«Сегодня 20 заключенных, ранее служивших в администрации Кабула, будут освобождены и будут переданы Международному Комитету Красного Креста в Кандагаре», — говорится в заявлении террористов.

Ранее правительство Афганистана выпустило из тюрем 100 заключенных талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ). Обмен пленными свидетельствует о прогрессе в урегулировании конфликта в стране.

Напомним, в феврале 2020 года власти США подписали мирное соглашение с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по которому американские военные выводятся из страны, а террористы прекращают боевые действия.