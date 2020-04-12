Москва, 12 апреля, 2020, 12:28 — ИА Регнум. Российский государственный социальный университет в условиях карантинных мероприятий, вызванных мировой эпидемией коронавируса, не испытывает проблем с переходом на дистанционное образование, потому что его сотрудники заранее позаботились о таких программах. И теперь, по оценке ректора Натальи Починок, качество образования даже улучшилось. И после того, как образовательный процесс вернётся в нормальное русло, вуз обязательно продолжит видеофиксацию лекций. Также в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она рассказала о сложностях, с которыми столкнулись некоторые вузы, и обозначила способ приема абитуриентов в режиме online.

Patriarchia.ru Главный корпус РГСУ

ИА REGNUM: Наталья Борисовна, когда ваш вуз перешел на дистанционное обучение?

Наталья Починок: С 16 марта Российский государственный социальный университет перешёл на 100-процентное электронное образование с дистанционными технологиями, где все лекции, семинары, все виды контрольной работы реализуются в полной мере, в соответствии с расписанием, но в дистанционном режиме — через систему Skype, мы её используем. Ну и совсем недавно, на этой неделе, я подписала приказ о том, что предстоящую сессию, которая будет летом, мы тоже проведём в дистанционном режиме.

То есть все промежуточные, итоговые аттестации, все их формы мы, соответственно, проведём с использованием онлайн технологий. При этом будет задействована система Skype при одновременном использовании российской электронной системы образования, которая называется Gipernet. Там размещены все электронные материалы, практические занятия, словом всё, что необходимо для студентов и преподавателя. И мы практически не заметили, что очных встреч уже нет.

ИА REGNUM: Неужели не было никаких сложностей?

Наталья Починок: Конечно же, к моменту начала пандемии разные университеты, разные образовательные институты находились в разной степени готовности к переходу на удалённые занятия. Некоторые думали, что online-технологии, цифровизация образовательной среды — это вопрос будущего, а не настоящего. Этим организациям сейчас приходится нелегко. Они приняли решение использовать открытые онлайн-ресурсы «Открытого университета». Практически все высшие образовательные учреждения изменили свой процесс обучения, основываясь на представленном на этом сайте качественном лекционном теоретическом и практическом материале.

ИА REGNUM: Как по-вашему, качество образования при переходе на дистанционное обучение ухудшилось?

Наталья Починок: Хочу сказать, что для нашего университета система, которую мы стали использовать — со стопроцентным документированием очных занятий, она только повысила качество. Я очень довольна. Представьте себе, что любое очное занятие сейчас не только проходит по расписанию, но обязательно видеодокументируется, включается в библиотеку коллекций семинаров и мастер-классов нашей электронной образовательной среды. И студент может неоднократно посмотреть, повторить, в том числе и задать вопросы, получить ответы, опираясь на данный видеоконтент.

Он актуальный, очень чётко демонстрирует систему качества образования. Видно, что все лекции идут и заканчиваются по расписанию, видна квалификация преподавателя, а также используемые им навыки и технологии. Ведь важно не только качественно провести лекцию, но и качественно оформить, качественно записать, разместить в библиотеке. Ну и ребятам нравится настолько разнообразные сейчас форматы есть — электронные задания, возможность задать вопрос и получить ответ. Это такая дискуссионная работа через чат. Поэтому я очень довольна. И когда мы вернёмся к обычной жизни, мы, конечно же, не будем отменять эту систему видеофиксации всех очных занятий, потому что это безусловно повышает качество образования.

ИА REGNUM: Существует ли недостаток инструментов для дистанционного обучения?

Наталья Починок:Конечно же, будем выбирать платформы, очень надеюсь, что появятся российские. Пока, к сожалению, российских разработок с платформой видео‑ и конференц связи, которая была бы удобна и доступна, пока ещё не придумали. Но надеюсь, что наши технологии тоже продемонстрируют какой-то хороший продукт.

В целом, если говорить об общем образовании, то организации, работающие сфере гуманитарного образования, полностью ложатся в новые подходы дистанционных технологий, и качество при этом только повысилось. Но там, где есть очень большая доля лабораторных занятий, где ещё не созданы виртуальные тренажеры, конечно, сложности есть, некоторые занятия приходится переносить.

ИА REGNUM: Поговорим о будущих абитуриентах: не снизится ли там качество полученных знаний и, соответственно, численность абитуриентов?

Наталья Починок: Что касается школьников, их поступления в вузы, это тоже насущный вопрос. Уже известно, что школьники будут сдавать ЕГЭ чуть позже, нового решения о сдвигах в сроках приемной кампании пока не поступало, хотя этот вопрос обсуждается. Но хочу сказать, что большое количество ключевых вузов включены в пилотный проект «Поступай правильно». Все документы абитуриент может подать онлайн, не надо никуда приезжать. И собственно вузы, имеющие свои системы вступительных испытаний, тоже могут разработать онлайн-испытания и провести их. Если такая необходимость возникнет, то мы тоже готовы провести вступительные испытания в срок.

Для поступления важен балл ЕГЭ. Поскольку сейчас идёт семестр с повторением пройденного материала, большинство ребят осуществляют подготовку самостоятельно из дома, большинство уроков проводится через электронную систему. Поэтому не думаю, что балл ЕГЭ будет низким. У нас амбициозные планы: рассчитываем в этом году набрать порядка 5000 человек. Думаю, что мы с этим справимся. Всё очень интересно.