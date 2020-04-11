Приштина, Сербия, 11 апреля, 2020, 23:55 — ИА Регнум. 11 апреля глава Косово Хашим Тачи поздравил всех католиков с праздником Пасхи и призвал их отмечать его со своими домочадцами.

Moerk MSC Хашим Тачи

На своей странице в социальной сети Facebook Тачи опубликовал следующее:

«Поздравляю с католической Пасхой, одним из самых крупных праздников для всех христиан. Этот праздник — воплощение веру в возрождение ценностей, которые вели человечество к прогрессу, как в аспекте церковной эмансипации, так и в гуманистическом и культурном аспектах. В соответствии с общемировыми рекомендациями, реализуемыми теперь, пожалуйста, празднуйте дома с вашими близкими.

Заботясь друг о друге вы вносите свою лепту в защиту окружающих и самих себя. Эта солидарность — лучший способ противостояния этому мировому злу. Проявляя взаимопонимание и поддерживая друг друга, мы преодолеем и этот вызов.

Я желаю, чтобы эти трудные дни для всех наших граждан скорее прошли».