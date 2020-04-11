Вашингтон, 11 апреля, 2020, 22:49 — ИА Регнум. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом в США превысило 20 тысяч человек. Об этом сообщает 11 апреля Университет Джона Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По его информации, к настоящему моменту из-за осложнений, вызываемых коронавирусом, в Соеинённых Штатах умер 20 071 человек. Всего на территории страны подтверждено уже 519 453 случая заражения, 29 507 пациентов выздоровели.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что США вышли на первое место в мире по числу заразившихся и умерших пациентов с коронавирусом, обогнав по этим показателям Италию.