Париж, 11 апреля, 2020, 21:33 — ИА Регнум. До сентября могут остаться закрытыми границы Шенгенской зоны, передаёт 11 апреля BFM.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Соответствующий прогноз дал французский президент Эмманюэль Макрон в ходе видеоконференции саммита стран ЕС. Такие сроки французский лидер связывает с тем, что в ряде стран пандемия ещё не достигла пика.

Он сказал, что пик пандемии ещё только ожидается в Соединённых Штатах, а в азиатских странах может возникнуть и вторая волна заражений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 93 790, летальных исходов — 13 832.