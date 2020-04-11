Москва, 11 апреля, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Москве ежедневно проводится по 18 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил 11 апреля мэр столицы Сергей Собянин в своём микроблоге в Twitter.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«Мы подключили к работе городские, дополнительные федеральные и частные лаборатории. Сейчас ежедневно делается около 18 тысяч тестов», — написал мэр.

Собянин отметил, что этот показатель не предел, в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы сделать систему тестирования «более быстрой, гибкой и точной».

Напомним, по последним данным, в Москве подтверждено уже 8852 случая заражения новым коронавирусом, 58 пациентов скончались, 499 выздоровели.