Лондон, 11 апреля, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добился прогресса в борьбе с последствием заражения коронавирусной инфекцией, об этом 11 апреля сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Состояние здоровья премьер-министра продолжает улучшаться», — приводит издание слова пресс-службы канцелярии главы правительства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джонсон может прогуливаться, в свое свободное время он играет в компьютерные игры и смотрит фильмы.

Напомним, число зараженных коронавирусной инфекцией в Великобритании достигло почти 9 тыс. человек, число смертей от последствий инфекции достигло порядка 1 тыс. человек.