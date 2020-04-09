Москва, 10 апреля, 2020, 00:01 — ИА Регнум. Каждая из девяти расположенных в Москве лабораторий по исследованию тестов на коронавирус ежесуточно проводит около полутора тысяч анализов и способна нарастить мощности в случае необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил лаборант одного из этих учреждений.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

«Лаборатория работает 24 часа в сутки и 24 часа в сутки нам везут материал. Могут в два часа ночи привезти и могут в дневное время. Привозят каждый раз по-разному. Самый большой объём — ближе к вечеру. Бывает и 200, и 300 тестов с одной поликлиники», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Всего же одна лаборатория исследует до полутора тысяч тестов в сутки и имеет возможность нарастить мощности, если будет такая необходимость. Персонал во время работы защищен в полной мере: «У нас средства индивидуальной защиты — они самые надёжные — противочумный костюм, респиратор, очки, бахилы, все есть. Дефицита защитных средств нет. Я думаю, опасность заражения очень мала. Я не знаю, что может случиться, чтобы мы заразились».

Каждая смена работает 12 часов. В смену выходит где-то 12−14 человек. Персоналу дают время на отдых. В частности, предусмотрен обед, а через четыре часа работы можно сделать небольшой перерыв на 30−40 минут.