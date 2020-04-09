Москва, 9 апреля, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин освободил генерал-полковника Александра Романова от занимаемой им должности начальника следственного департамента МВД, сообщается в тексте президентского указа, опубликованного 9 апреля на официальном сайте правовой информации.

Мвд.рф Александр Романов

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ — начальника следственного департамента Министерства внутренних дел РФ», — написано в указе главы российского государства.

Причины такого кадрового решения не указаны.