Вена, 9 апреля, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Россия близки к соглашению о рекордном сокращении добычи, 9 апреля сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ожидается, что стороны заключат соглашение о сокращении добычи на 20 млн баррелей в день. Это около 20% всей добычи нефти в мире.

Официальных комментариев от участников пока нет. Ранее Россия не поддержала намерение Эр-Рияда о масштабном сокращении в рамках ОПЕК+.

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