Саудовская Аравия и Россия близки к соглашению о сокращении добычи
Вена, 9 апреля, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Саудовская Аравия и Россия близки к соглашению о рекордном сокращении добычи, 9 апреля сообщает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
Ожидается, что стороны заключат соглашение о сокращении добычи на 20 млн баррелей в день. Это около 20% всей добычи нефти в мире.
Официальных комментариев от участников пока нет. Ранее Россия не поддержала намерение Эр-Рияда о масштабном сокращении в рамках ОПЕК+.
Читайте также:Цена на нефть Brent превысила $36 за баррель