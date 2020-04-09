Воронеж, 9 апреля, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе. Об этом сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе правительства региона.

В больнице

Отец женщины, у которого подтвердили коронавирус, проходит лечение в одной из городских больниц. Женщина, вопреки порядку, пообщалась с отцом, после чего забаррикадировалась в его палате с требованием отпустить отца домой. Она отказалась от предложения медиков изолироваться в стационаре для проведения тестирования на коронавирус. На место были вызваны полицейские, которые смогли обеспечить доступ врачей к больному, но на следующий день женщина сбежала. Задержали женщину в общественном транспорте, в автобусе маршрута №26А с госномером Е 847 ВН 136 RUS. Автобус остановили полицейские, затем на место прибыли сотрудники управления транспорта Воронежа и Левобережной управы.

«Автобус в сопровождении сотрудников управления транспорта доставлен на базу по адресу Краснодонская, 31, где прошел полный комплекс санитарной обработки. Водитель автобуса под контролем сотрудников транспортной компании «Автотранс» доставлен домой, где будет находиться на самоизоляции. Дальше работа с водителем и пассажирами будет проводиться сотрудниками Роспотребнадзора. Все пассажиры также отправлены на самоизоляцию и под регулярное медицинское наблюдение. Всего в автобусе находилось пять человек, включая водителя», — уточнили в пресс-службе.

Сама женщина изолирована в больнице. Административный материал в отношении нее направлен в Левобережный суд Воронежа для решения о возбуждении в отношении нее административного дела. Также не исключено, что в отношении женщины возбудят и уголовное дело — в случае, если из-за неё заразятся люди, в таком случае ей будет грозить до двух лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Воронежской области подтверждено 33 случая коронавирусной инфекции.