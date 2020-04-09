Депутаты Госдумы предложили Мишустину освободить выплаты медикам от НДФЛ
Москва, 9 апреля, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину на фоне коронавируса освободить от уплаты НДФЛ дополнительные выплаты медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.
Парламентарии предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов дополнительные выплаты за выполнение трудовых обязанностей в условиях повышенной нагрузки и повышенного риска лицам, непосредственно участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий распространения коронавирусной инфекции.
Речь идет о выплатах за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании актов президента, правительства, органов государственной власти субъектов РФ, в первую очередь врачам, медсестрам и медицинскому персоналу.
В Госдуме состоялась встреча депутатов фракции с премьер-министром в преддверии отчета правительства.