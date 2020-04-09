Рим, 9 апреля, 2020, 17:14 — ИА Регнум. Если власти ЕС не одобрят принятие мер, которые помогут Италии и другим странам справиться с последствиями пандемии, оппозиция Италии будет исходить из того, что будущее страны должно быть вне ЕС, заявил во время своего выступления в Сенате страны в четверг, 9 апреля, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

ЕС

«Если ЕС — это голод и смерть, то мы должны оставить своим детям другое будущее», — сказал Сальвини.

Ранее власти ЕС не смогли согласовать принятие общих мер по борьбе с экономическими последствиями пандемии. Против предложения Италии (выпуск общих евробондов) выступают Нидерланды, Австрия, Германия и некоторые другие страны.

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22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Утвержден проект финансовой поддержки отраслей и регионов, в наибольшей степени пострадавших от последствий пандемии коронавируса, общим объемом 25 млрд евро. Еще столько же предполагается выделить в апреле 2020 года, кроме того — обеспечить бизнес госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане могут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты.

По данным на 8 апреля, в Италии умерли 17 669 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 542. Днем ранее число погибших увеличилось на 604. Выздоровели 26 491 человек, за день этот показатель увеличился на 2099 (днем ранее — на 1555). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3836. В настоящее время больны 95 262 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 139 422.