Москва, 9 апреля, 2020, 17:13 — ИА Регнум. В субъектах Российской Федерации есть запас более чем в миллион тест-систем для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Напомним, что в России была разработана собственная тест-система для выявления коронавируса. Она показала свою высокую эффективность.

Массовое тестирование на коронавирус — одна из важных мер противодействия его распространению.