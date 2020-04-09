Москва, 9 апреля, 2020, 17:12 — ИА Регнум. В связи с распространением нового коронавируса в Москве временно закроют для посещения городские кладбища. Об этом 9 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

A.Savin Кладбище. Москва

Мэр отметил, что в «Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах — навестить могилы родных и близких, прибраться после зимы». В период пандемии это может быть опасно, поэтому кладбища решили временно закрыть. «О чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ «Ритуал», — добавил мэр.

«Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей, особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», — сказал Собянин.

До окончания режима самоизоляции кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших.

«Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», — заключил градоначальник.