Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Непосредственной причиной смерти двух петербургских пациентов, у которых была подтверждена новая коронавирусная инфекция, стала легочно-сердечная недостаточность, которая развилась в результате вирусно-бактериальной пневмонии. Об этом 9 апреля рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени С.П. Боткина

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила два смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Новыми жертвами стали 71-летний мужчина и 87-летняя женщина.

Один из петербуржцев, о которых идет речь, умер в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина 31 марта. Причиной смерти стала легочно-сердечная недостаточность, которая развилась в результате вирусно-бактериальной пневмонии и повторного инфаркта миокарда.

«Имел контакт с больным новой коронавирусной инфекцией COVID-19, положительный тест был получен прижизненно. Страдал многочисленными хроническими заболеваниями», — отмечают в ведомстве.

Женщина тоже умерла в клинической инфекционной больнице Боткина 1 апреля. У нее также произошла легочно-сердечная недостаточность, обусловленная двусторонней вирусной пневмонией.

«Прижизненно был получен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Страдала многочисленными хроническими заболеваниями. Заразилась от родственника, который вернулся из Италии», — пояснили в комздраве.

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Отметим, на 9 апреля за время пандемии в Петербурге зафиксировано четыре случая летального исхода у зараженных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в Северной столице зафиксированы 44 новых случая заражения. Общее количество случаев COVID-19 достигло 373-х.