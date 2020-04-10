Москва, 10 апреля, 2020, 03:00 — ИА Регнум.

«Перед нами раскинулась Одесса. Первые разрушенные домики предместий. Желтые и серые клубы дыма подымаются над Пересыпью и портом. Немцы и румыны хотели уничтожить город. Но наши части наступали настолько быстро, что не дали врагу полностью осуществить его гнусные намерения. Однако и то, что фашистские разбойники сделали, представляет страшную картину. Ими разрушено и сожжено много прекрасных домов и заводов. Но Одесса жива, ее не смогли убить фашисты».

газета «Красная звезда» от 12 апреля 1944 года