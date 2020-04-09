Новосибирск, 9 апреля, 2020, 15:49 — ИА Регнум. Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии провели дезинфекцию военных объектов в Новосибирске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Центральный военный округ В Новосибирске продезинфецировали военные объекты

Для дезинфекции использовался специальный раствор. Его распыляли с помощью специального устройства ДКВ-1 — для обработки зданий, помещений и личного состава.

На контрольно-пропускных пунктах воинских частей также организованы пункты контроля, где измеряют температуру.