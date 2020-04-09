Гаага, Нидерланды, 28 января, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Голландской полицией в Гааге арестовано более 200 демонстрантов, сообщает 28 января телеканал NOS.

Nathan Keirn Протест

Точное количество арестованных пока не известно. Цифра 200 человек была названа правоохранительными органами страны, но организовавшее демонстрацию движение Extinction Rebellion утверждает, что число арестованных составляет от 500 до 650.

Тысячи активистов-экологов перекрыли одну из основных автотрасс в Гааге. Они выражали своё отрицательное отношение к выделению государственных субсидий на добычу полезных ископаемых: нефти, газа и угля.

Полиция вначале, используя автобусы, лишь вывозила демонстрантов с места протеста, но затем начала массовые задержания.