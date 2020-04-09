Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Положительная температура воздуха, которая в последние дни наблюдается в Петербурге, лишь помогает распространятся новой коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевская площадь во время нерабочей недели

По словам специалиста, считается, что для распространения вируса «хорошей» погодой является температура от +2 до +8…+10 градусов тепла.

«Сейчас наступает очень благоприятная для вируса погода, поэтому я рекомендую вам быть очень осторожными. Сейчас мы можем легкомысленно подвергнуть себя, своих детей, близких риску», — сказал Шляхто.

По данным гидрометцентра Петербурга на 14:45 мск 9 апреля, в городе +4,8 градуса. 10 апреля ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 гр., днем +4…+6 гр.