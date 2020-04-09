Тёплая погода в Петербурге помогает распространению коронавируса
Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 14:48 — ИА Регнум. Положительная температура воздуха, которая в последние дни наблюдается в Петербурге, лишь помогает распространятся новой коронавирусной инфекции. Об этом 9 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам специалиста, считается, что для распространения вируса «хорошей» погодой является температура от +2 до +8…+10 градусов тепла.
«Сейчас наступает очень благоприятная для вируса погода, поэтому я рекомендую вам быть очень осторожными. Сейчас мы можем легкомысленно подвергнуть себя, своих детей, близких риску», — сказал Шляхто.
По данным гидрометцентра Петербурга на 14:45 мск 9 апреля, в городе +4,8 градуса. 10 апреля ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0…+2 гр., днем +4…+6 гр.