Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 14:02 — ИА Регнум. В Петербурге восемь пациентов клинической инфекционной больницы им. Боткина подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 9 апреля заявил глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова, академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Больница имени Боткина в Петербурга

«В больницу Боткина за прошедшие сутки поступило всего 19 человек с подозрением на коронавирус, у них признаки ОРВИ и они из неблагополучных стран. Будет у них вирус или нет — мы не знаем. Сегодня только восемь больных на пятимиллионный город находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. У остальных — семь больных — состояние удовлетворительное», — сказал Шляхто.

Напомним, к 9 апреля общее количество подтвержденных фактов COVID-19 в Петербурге достигло 373 случаев (+44 случая за сутки). Скончались за всё время пандемии четыре человека, выздоровели 53 человека.