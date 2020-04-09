Красноярск, 9 апреля, 2020, 09:32 — ИА Регнум. На бумагу, бумажные полотенца и салфетки для нужд мэрии Красноярска из городского бюджета потратят более 620 тысяч рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, электронный аукцион на поставку «изделий из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения» размещён на сайте госзакупок.

Скриншот с сайта zakupki.gov.ru Закупка туалетной бумаги для мэрии Красноярска

Как следует из документации, заказчиком является администрация города Красноярска. Начальная (максимальная) цена контракта — 620 330 рублей. Источник финансирования — бюджет Красноярска.

На однослойную туалетную бумагу (9000 штук) потратят 540 тыс. рублей (цена за единицу — 60 рублей), на многослойную (800 штук) — 13,2 тыс. рублей (цена за единицу — 16,5 рубля). 800 упаковок косметических бумажных салфеток обойдутся в 15,76 тыс. рублей, на бумажные полотенца потратят более 50 тыс. рублей.

Заявки будут подаваться до 16 апреля. Дата проведения аукциона в электронной форме — 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2020 года на фоне угрозы распространения коронавируса в России резко подскочил спрос на туалетную бумагу.

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