Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 08:07 — ИА Регнум. Ежедневная потребность Петербурга в медицинских масках составляет 260 тысяч штук. В самом городе ежедневно производится 200 тысяч масок. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ходе видеоконференции по мерам противодействия коронавирусной инфекции, которую провел полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Дарья Драй ИА REGNUM Маски

По данным губернатора Петербурга, в наличии у города на сегодня 2 млн 265 тыс. медицинских масок. «Ежедневно наши предприятия производят более 200 тысяч масок», — сказал Беглов.

Разворачивают работу новые производства по изготовлению многоразовых защитных масок из хлопка и марли. На выпуск масок переориентируют часть петербургских предприятий легкой промышленности.

Кроме того, по квоте Минпромторга в Санкт-Петербург в течение недели поступит 400 тысяч одноразовых медицинских масок. Уже поступило 30 тысяч одноразовых перчаток, 5200 защитных костюмов.

Уже 30 городских предприятий производят средства индивидуальной защиты. Десять организаций заняты выпуском дезинфицирующих средств, ежедневно в городе выпускают более 70 тысяч литров жидких дезинфицирующих средств.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, в городских аптеках купить защитные маски и дезинфекторы до сих пор крайне сложно. Аптекари сообщают покупателям, что ожидают поступления новых партий, но когда именно они появятся в продаже — неизвестно.