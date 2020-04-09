Санкт-Петербург, 9 апреля, 2020, 07:52 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Петербурге в последние дни ухудшается, однако продление режима самоизоляции до 30 апреля и введенные штрафы за его нарушение позволят выиграть время, затормозить развитие эпидемии и подготовить всё необходимое для полноценной медицинской помощи заболевшим.

ИА REGNUM Александр Беглов

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе видеоконференции по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которую провел полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

«Сейчас наступает самый ответственный период. Ситуация сложная. Пока число заболевших не так велико, как в Москве, но заболеваемость растет», — цитирует слова Беглова пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, город поддерживает врачей, наращивает объемы поставляемой в медучреждения необходимой техники.

«Но от того, насколько ответственно мы отнесемся к соблюдению самоизоляции, зависит наш успех в борьбе с болезнью. Особенно это касается тех, кто вернулся из-за границы и не соблюдает предписанный карантин», — сказал Александр Беглов.

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Губернатор сообщил, что Петербург получил от федерального правительства 3,5 млрд рублей на оснащение медицинских учреждений и закупку средств защиты для медиков. На закупку средств индивидуальной защиты еще 500 млн рублей выделено из городского бюджета.

Из резервного фонда правительства России Петербургу выделено 221 млн рублей на выплаты за особые условия труда медицинским работникам, а также лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией. Эти выплаты получат 28 288 человек. В то же время общая потребность в дополнительном финансировании выплат медработникам в Петербурге составляет 443 млн рублей.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтверждено 329 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 43 человека. Умерли три человека.