Балтимор, США, 9 апреля, 2020, 01:51 — ИА Регнум. Количество подтверждённых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 1,5 млн случаев. Такие данные приводит 8 апреля университет Джонса Хопкинса.

tasnimnews.com Эпидемия коронавируса в Иране

Всего подтверждено 1 504 971 случай заражения, из них 424,9 тыс. приходится на США, 148,2 тыс. — на Испанию, 139,4 тыс. — на Италию. Таким образом, на эти страны приходится почти половина всех случаев заражения.

По данным университета, всего скончались от заболевания, вызванного коронавирусом, 87 984 человек, 318 068 — вылечились.

В России, по оперативным данным на 8 апреля, подтверждено 8672 случая заболевания, в том числе 1175 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.