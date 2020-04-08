Вашингтон, 9 апреля, 2020, 01:45 — ИА Регнум. Соединенные Штаты не настаивают на смене руководителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга в Белом доме.

U.S. Department of State Майк Помпео

«Сейчас не время осуществлять подобные замены», — заявил он.

Помпео подчеркнул, что сейчас власти США пересматривают вопрос о размере финансирования ВОЗ. Также он заявил, что пока еще есть время оценить эффективность ВОЗ по выполнению своих задач на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп не исключил приостановки финансирования ВОЗ, так как организация якобы излишне сосредоточена на Китае. В свою очередь, директор европейского подразделения ВОЗ заявил, что нельзя сокращать финансирование в период острой борьбы с распространением коронавируса нового типа.