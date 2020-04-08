Москва, 8 апреля, 2020, 21:28 — ИА Регнум. В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

golyanovo.mos.ru Парковка в Москве

«Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной», — говорится в сообщении дептранса.

Там обратили внимание на то, что мэр Москвы Сергей Собянин давно дал поручение отменить плату за парковку медикам.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава правительства Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам крупным городов, чтобы отменить оплату парковки для медработников. Обратиться предполагалось и к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Предложение прозвучало в рамках встречи депутатов фракции ЛДПР с премьер-министром.

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