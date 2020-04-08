Москва, 8 апреля, 2020, 20:14 — ИА Регнум. Во время трансляции совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) не увидел мэра Москвы Сергея Собянина.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы сегодня во время трансляции общения президента с чиновниками не увидели на экране Сергея Собянина, а ведь он вроде бы глава рабочей группы по борьбе с коронавирусом», — отметил Лебедев в Facebook.

«Сами решайте, совпадение это или нет», — добавил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совещание президента РФ с губернаторами о ситуации с коронавирусом и о мерах поддержки экономики прошло в дистанционном режиме.